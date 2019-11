बंद कमरे में नौ साल की बच्ची के साथ हुई हेवानियत

surat news :

- लालगेट क्षेत्र में नौ साल की बच्ची से बलात्कार, आरोपी युवक गिरफ्तार

Rape in a closed room with a nine-year-old girl in surat

Nine-year-old girl raped in Lalgate area, accused youth arrested