RAPE : जीवन भर साथ रखने का झांसा देकर तीन साल तक किया विवाहिता का यौन शोषण



- युवक व उसके बहनोई के खिलाफ मामला दर्ज

Rape of a married woman for three years in ichhapore surat, with the promise of keeping her for life, Case filed against the young man and his brother-in-law