RCEP- आरसेप में नहीं शामिल होगा भारत

सूरत

भारत ने रीजनल कोम्प्रहेन्सिव इकोनोमिक पार्टनरशिप समझौते में नहीं शामिल होने का फैसला किया है। इस फैसले के साथ ही सूरत समेत दक्षिण गुजरात के कपड़ा उद्यमी और डेयरी उद्यमियों में खुशी की लहर फैल गई है।

कपड़ा उद्यमियों को भय था कि यदि एशिया के 16 देशों के साथ हो रहे आरसेप समझौते में भारत भी शामिल होता है तो कपड़ा उद्योग को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इस समझौते के तहत विदेश से ड्यूटी फ्री कपड़ा भारत में आएगा।

महाराष्ट्र में शिवसेना से सियासी जंग के बीच बोले बीजेपी मंत्री- हम दोबारा चुनाव को तैयार

इसके कारण चीन, वियतनाम सहित अन्य देशों से सस्ती कीमत पर कपड़े भारत में आयात होंगे। उसके सामने भारत के कपड़े महंगे होने से उन्हें टिकने में मुश्किल होगी।

इस फैसले के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में सूरत और भिवंडी के कपड़ा संगठनों में सरकार से गुहार लगाई थी। सूरत के लूम्स कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों ने प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भी लिखे थे।

ग्रुपव्हाट्सएप जासूसी कांड: महज 9 सालों में करीब 7 मिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर का बन चुका है NSO ग्रुप

कपड़ा उद्योग को राहत आरसेप समझौते से भारत के हट जाने के कारण लाखों कपड़ा श्रमिकों और उद्यमियों ने राहत ली है। भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के हित में बड़ा फैसला किया है।

मयूर गोलवाला, वीवर

चैम्बर ने लगाई थी गुहार

आरसेप के कारण कपड़ा उद्योग को हो रहे नुकसान को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से गुहार लगाई थी। आज उसका सुखद परिणाम आया है।

केतन देसाई, प्रमुख, चैम्बर ऑफ कॉमर्स

PM @narendramodi’s firm stand over the years of not going ahead with a deal if our interests are not taken care off, is a welcome break from the past, where a weak UPA government ceded precious ground on trade and could not protect national interest.