Vapi News; कंपनी में रिएक्टर फटने से धमाका, चार घायल

रिएक्टर का प्रेशर बढऩे से यह घटना हुई

धमाका इतना प्रचंड था कि आसपास के कंपनियों के अलावा 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित घरों की खिड़कियों के शीशे चटक गए



This incident occurred due to increasing pressure of reactor



The explosion was so intense that the windows of the houses located in the range of 4 to 5 kilometers, apart from the surrounding companies, cracked the glass.