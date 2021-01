ALERT : रात में ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले ये खबर जरुर पढ़े



- पैसेन्जरों को रिक्शा में बिठा कर चाकू की नोक पर लूटने वाले को जनों को पुणागाम पुलिस ने पकड़ा

Punagaram Police caught the people who robbed Passengers in a rickshaw and robbed them at the tip of the knife.