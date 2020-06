नपा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर रजिस्टर आफिस सील

वलसाड. एक हजार रुपए की घूस लेते गिरफ्तार नगर पालिका कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से नपा में हड़कंप मच गया है। इस जानकारी के सामने आने के बाद नपा के रजिस्टर आफिस को सील कर नपा कार्यालय में सेनेटाइजर का छिड़काव किया गया। कोरोना पॉजिटिव मिले कर्मचारी के साथ काम करने वाले चार लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरी तरफ नपा में सेनेटाइजर मशीन लगा दी गई है और यहां आने वालों को इसमें से होकर जाना होगा। एक कर्मचारी को कोरोना होने के बाद से नपा के सभी कर्मचारी चिंतित हैं।

रिश्वत लेते पकड़ा गया नपा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव

दो दिन पहले एक हजार रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया नगर पालिका का कम्प्यूटर ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव मिला है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार होने के बाद एसीबी ने उसकी मेडिकल जांच करवाई थी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नपा में हड़कंप मच गया है। इसका पता चलते ही नपा कार्यालय में सेनेटाइजर का छिड़काव शुरू कर दिया गया। उससे संपर्क में आने वाले अन्य कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त कर उनके मेडिकल टेस्ट की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है।

