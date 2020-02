SCAM : बारडोली में हुआ रजिस्ट्रेशन और सूरत से मिली एनओसी !



- आरटीओ के घपले की एसओजी पुलिस ने शुरू की जांच

- एक ही नम्बर की दो गाडिय़ों का मामला

- SOG Police starts investigation into RTO scandal

- The case of two trains of the same number