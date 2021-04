सूरत में एक दर्जन इंजेक्शन के साथ 2.46 लाख रुपए जब्त, रेमडेसिविर की कालाबाजारी के रैकेट का भांडा फूटा

- छह गिरफ्तार, एक लैब के मार्फत हो रही थी अवैध बिक्री

- निजी अस्पताल के नाम पर हासिल किए इंजेक्शन

2.46 lakh rupees seized with a dozen injections in Surat

- Six arrested, illegal sale was being done through a lab

- Injections achieved in the name of private hospital