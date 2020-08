बार-बार बिजली कटौती बनी मुसीबत



ग्रामीणों ने विधायक अनंत पटेल को बताई बिजली न रहने की समस्या

मोबाइल पर ऑनलाइन शिक्षा में बिजली बनी बाधक



Villagers told MLA Anant Patel the problem of lack of electricity

Electricity becomes a barrier to online education on mobile