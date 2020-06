कंटेनमेन्ट जोन न हटाने से निवासियों में नाराजगी

वापी. कोरोना मरीज मिलने के 20 दिन बाद भी चला में सताधार सोसायटी को कन्टेनमेन्ट जोन से न हटाने पर निवासियों में नाराजगी है।

लोगों का आरोप है कि गोदाल नगर में कंटेनमेन्ट जोन 15 दिन में ही हटा लिया गया था, लेकिन यहां 20 दिन से ज्यादा के बाद भी कंटेनमेन्ट जोन है। इससे होने वाली दिक्कत से परेशान लोगों ने विधायक कनु देसाई और सांसद केसी पटेल से भी इस संबंध में शिकायत की। लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने भी उनकी समस्या के निवारण का प्रयास नहीं किया। दूसरी तरफ सताधार सोसायटी के लोगों की समस्या का पता चलने पर नगर पालिका के पूर्व प्रमुख और जीयूडीसी के निदेशक हार्दिक शाह तथा भाजपा नेता गिरिराज सिंह जडेजा वहां पहुंचे। दोनों ने लोगों की समस्या की जानकारी लेकर इस संबंध में उच्चाधिकारियों से मिलकर निवारण का आश्वासन दिया। गिरिराज सिंह जडेजा ने लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी मदद करने का आश्वासन दिया।

https://www.patrika.com/surat-news/fourth-death-from-corona-in-valsad-district-6193793/

“Delhi Reports Over 2,000 Coronavirus Cases For Second Consecutive Day”



That’s of course after preventing a lot of people from getting tested. https://t.co/Lxp0gWNCrE