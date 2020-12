COVID-19 : आम लोगों पर पाबंदी, रसूखदारों और नेताओं को छूट !



- मुख्यमंत्री के उमरपाड़ा कार्यक्रम में एक हजार किसानों के लिए तैयारी !

- लगातार सामने आ रहे हैं नेताओं के कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के मामले

- Preparation for one thousand farmers in Chief Minister's Umarpada program!

- Issues of crowd gathering in the programs of leaders are continuously coming forward