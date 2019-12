कन्याकुमारी से दमण पहुंचने पर रिक्शा रन-2019 का किया स्वागत

रिक्शा रन का उद्देश्य दिव्यांगों के लिए समाज में जन जागृति लाना



Rickshaw Run aims to bring mass awakening in the society for the differently abled