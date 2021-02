LOOT : चाकू से घायल व्यापारी की हिम्मत देख भागे लुटेरे

- परवत पाटिया के टॉबेकों स्टोर में लूट का प्रयास..

- सिगरेट के पैकेट खरीदने के बहाने आए थे

- Parvat Patia's robbery attempt at Tobacco store

- Two person Came for buying cigarette packets in surat