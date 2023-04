RTE Admission : इनकम टैक्स रिटर्न के चलते घटे 50% आवेदन !

सूरत. राइट टू एजुकेशन (आरटीई) Right To Education के तहत प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को अनिवार्य करने पर आवेदनों की संख्या में कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% आवेदन घट गए हैं। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 2022 में 1.93 लाख लोगों ने आवेदन किए थे, जबकि इस बार महज 89 हजार जमा हुए हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

राज्य के निजी स्कूलों में आरटीई Right To Education के तहत प्रवेश के लिए 10 से 22 अप्रेल तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की गई थी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यभर से 89,313 आवेदन जमा हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले यह संख्या लगभग 50 फीसदी कम है। आरटीई के तहत फार्म भरने के लिए 12 दिन का समय दिया गया था। कई अभिभावकों को प्रमाणपत्रों को एकत्रित करने में अधिक समय लग गया, जिससे वह समय पर फॉर्म नहीं भर पाए। इसलिए शिक्षा विभाग से फॉर्म भरने की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है।

- सूरत जिले से 21,306 आवेदन :

सूरत जिले से Right To Education 21,306 आवेदन जमा हुए हैं। इनमें 3,932 को रद्द किया गया है। सूरत शहर के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 18,292 अर्जियां मिली हैं, इनमें 13,037 को मंजूर किया गया है और 3,361 को रद्द किया गया है। जिले के स्कूलों के लिए 3,014 आवेदन मिले, 2052 को मंजूर और 561 को रद्द किया गया है।

- फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाए कदम :

Right To Education योजना का लाभ लेने के लिए जाली प्रमाण पत्रों को जमा करने की शिकायत होती रही है। इसे ध्यान में रख इस बार फॉर्म के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अनिवार्य किया गया। इस नियम का सीधा असर फॉर्म की संख्या पर हुआ है। रिटर्न अनिवार्य करने से आवेदनों में 50 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। इस साल मिले 89,313 आवेदनों में 53,683 को मंजूरी दी गई है। जबकि 10,879 को रद्द कर दिया गया और 8,778 आवेदनों पर अभी निर्णय होना है।