RTO SCAM : आखिर क्यों कार्रवाई करने से बच रही है पुलिस ?

RTO SCAM IN SURAT AND BARDOLI

- पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल, एनओसी नहीं मिलने से निर्दोष कार मालिक परेशान

- एक ही नम्बर की दो गाडिय़ों का मामला

- Questions arising over role of police, innocent car owners upset over not getting NOC

- The case of two trains of the same number