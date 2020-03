Women's Day Special: सपनों ने दिखाई सपना को सेवा की राह

महिला दिवस विशेष

महिलाओं को रसोई के वेस्ट से कंपोस्ट बनाना सिखाने के मिशन में जुटी हैं सपना

महिलाएं पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं तो गंदगी को रोका जा सकता है



Women's Day Special

Sapna is engaged in a mission to teach women how to make compost from kitchen waste

If women become environmentally aware, then dirt can be stopped.