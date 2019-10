जानें क्या है अनुच्छेद 370 का सरदार कनेक्शन?

सूरत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सरदार पटेल को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता के भाव को जरूरी बताते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए। जम्मू कश्मीर पर भर भी सरदार पटेल का यही नजरिया था कि इसे पूरी तरह देश का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर परेड के साथ ही सीआरपीएफ और अन्य बलों के प्रदर्शन व गुजरात पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों के बाइक प्रदर्शन ने लोगों को हतप्रभ कर दिया।

प्रधानमंत्री देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल की 144वीं जयंती पर गुरुवार को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अपने करीब 45 मिनट के संबोधन में मोदी ने राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार के प्रयासों को सामने रखा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सरदार को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरदार का सपना था। उन्होंने कहा कि मैं अनुच्छेद 370 को रद्द करने का फैसला सरदार पटेल को समर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर हमारा फैसला जमीन पर लकीर खींचने के लिए नहीं बल्कि विश्वास की श्रृंखला बनाने के लिए है।

370 को खत्म करने का फैसला इसलिए किया गया कि इसने जम्मू कश्मीर को सिर्फ अलगाववाद और आतंकवाद दिया है। सरदार पटेल की आत्मा इस फैसले से संतुष्ट होगी। मोदी ने देश में रियासतों के विलय के लिए उनके योगदान को याद किया। राष्ट्रीय एकता को अनेकता में एकता का सूत्र बताने के दौरान एक उदाहरण देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता राष्ट्रीय एकता के संदेश को बेहतर तरीके से स्पष्ट कर देती है।

इससे पहले प्रधानमंत्री करीब सवा आठ बजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गए और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न बलों की परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और एनएसजी की टीमों ने आतंकवादी हमलों और आपदा के समय अपने कौशल का प्रदर्शन किया। खासकर सीआरपीएफ के प्रदर्शन को जमकर सराहना मिली। गुजरात की महिला पुलिसकर्मियों ने बाइक पर अपने करतबों से लोगों को हैरान कर दिया।

प्रधारमंत्री का किया सम्मान

परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में पुलवामा हमले में शहीद नसीर अहमद की पत्नी शाजिया अहमद ने प्रधानमंत्री का सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पाक का नाम लिए बगैर आतंक को प्रश्रय दे रहे पड़ोसी देश पर जमकर हमला बोला।

The Indian Civil Service owes a lot to Sardar Patel.



From here in Kevadia, where the ‘Statue of Unity’ is, may we all find inspiration and vigour to do something for our nation.



Let us work towards making India a five trillion dollar economy: PM @narendramodi pic.twitter.com/SrXs3lss8o