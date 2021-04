सरथाणा की महिला फिजियोथैरापिस्ट को गूगल पर भरोसा करना मंहगा पड़ा!



- बैंक के कस्टमर केयर से सर्च किया नम्बर फर्जी निकला

- साइबर ठग ने एनी डेस्ट एप डाउनलोड करवा कर डेढ़ लाख रुपए किए पार

- The number searched from the bank's customer care turned out to be fake

- Cyber thugs crossed one and a half lakh rupees by downloading Any Desk App