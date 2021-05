murder : हजीरा में पांच साल की बच्ची का झाडिय़ों से शव बरामद होने पर सनसनी

murder : हजीरा में पांच साल की बच्ची का झाडिय़ों से शव बरामद होने पर सनसनी



- गुप्तागों पर मिले चोट के निशान, बलात्कार के बाद हत्या की आशंका

- Injuries found on the genitals, fear of murder after rape