SURAT NEWS : कपड़ा व्यापारी पर जान लेवा हमले से सनसनी

SURAT NEWS:

- दुकान में घुस कर चाकू से किया हमला, हमलावर फरार, व्यापारी की हालत नाजुक - Sensation due to the attack on a cloth merchant -Attacked with knife by entering shop, attacker absconding, trader's condition critical