loot : चंद सैकंड में सरेआम हुई 25 लाख की सनसनीखेज लूट

- ऑयल फर्म के दो कर्मचारियों पर चाकू से हमलाकर बैग ले उड़ा बाइक सवार

- पुलिस ने शहर में नाकेबंदी करवाई और क्राइम ब्रांच समेत अन्य टीमें लुटेरे की तलाश में जुटी

- Two employees of the oil firm attacked with a knife and took the bag and rushed the bike

- Police put blockade in the city and other teams including Crime Branch started looking for the robbers