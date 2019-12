OMG : पुलिस भी चौंकी जब मोबाइल चोरों के पास मिली नोट गिनने की मशीन !

surat news :

- चोरी के मोबाइल खरीदने वाले समेत सात को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

- १३१ मोबाइल व ११.३७ लाख नकद समेत २६.१२ लाख का सामान जब्त

- Police also shocked when note counting machine found with mobile thieves!

- Seven, including the stolen mobile buyer, were arrested by the crime branch

- Mobile and seized goods worth 11.12 million including 11.31 lakh cash