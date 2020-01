Cold Weather: दानह में कड़ाके की सर्दी, छूटी धूजणी

सिलवासा. प्रदेश कड़ाके की सर्दी से गुजर रहा है। दिसम्बर के अंतिम सप्ताह से न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। रात को पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सवेरे धूप अच्छी लगने लगी है। दिन में अधिकतम तापक्रम 24.7 तथा न्यूनतम तापक्रम 11.2 रहा। भोर को सडक़ें कोहरे में डूब जाती हैं।

सर्दी बढऩे से लोगों की दिनचर्या बदल गई है। मूंगफली, भजिया, चाय-स्टॉल, चायनीज की लॉरियों पर भीड़ उमडऩे लगी है। शरीर को ऊर्जा व स्वाद देने वाली खाद्य सामग्री पसंद की जा रही है। शाम को लोग मूंगफली, खजूर, गोंद व तिल के लड्डुओं का स्वाद चख रहे हैं। आमली, टोकरखाड़ा व नरोली भिलाड़ रोड पर चाट-पकौड़ी, भजिया, उबाडिय़ा और रेवड़ी गजक की दुकानें चल पड़ी हंै। मूंगफली कच्ची और पक्की दोनों तरह की पंसदीदा बन रही हैं। घरों में शुद्ध देशी घी में गोंद व तिल के लड्डू बनने लगे हैं। गोंद और तिल के लड्डू हलवाई की दूकानों पर आ गए हैं। बाजारों में गुड़-मूंगफली की गजक 150 से 200 रुपए प्रति किलो, देसी घी व गोंद पाक के लड्डू 500 से 600 रुपए मिल रहे हैं।

शहर की बजाए गांवों में सर्दी का असर अधिक हैं। खानवेल, मांदोनी, सिंदोनी, रूदाना में तापमान गिरकर 10.6 डिग्री चला गया है। शीत की वजह से उद्योगों में कामगारों की संख्या कम होने लगी है। गांवों से आने वाले श्रमिक कल-कारखानों में समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। दुधनी जलाशय पर दिन में कोहरे जैसा वातावरण नजर आ रहा है। जंगलों में रहने वाले प्राणी चट्टानों व गुफाओं में दुबक गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में और गिरावट के आसार हैं।

