omg: लॉकडाउन में घर से भाग कर प्रेमी के पास गई और फिर हुआ कुछ ऐसा

lockdown in surat

- शादी का झांसा देकर दलित युवती का चार साल तक किया यौन शोषण

- डूमस पुलिस ने 41 वर्षीय युवक के खिलाफ दर्ज किया मामला

She went to her lover in the lockdown and then

- Sexual abuse of Dalit girl for four years by pretending to be married

- dumus police filed case against 41-year-old youth