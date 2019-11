इस सौतेले पिता की हेवानियत जान कर चौंक जाऐंगे आप

surat news :

- एक माह से कर रहा था ग्यारह साल की मासूम पुत्री का यौन शोषण

- अचानक घर पहुंचे पुत्र ने देखा तो हुआ करतूत का खुलासा

- सलाबतपुरा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की जांच



- sexually abusing an 11-year-old innocent daughter from one month

- Suddenly when the son reached home, he saw the act revealed

- Salabatpura police arrested and started investigation