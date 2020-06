SHARAB : मंहगी ब्रांडेड बोतलों पर क्यों चला रोड रोलर ?



- सूरत में 1.6 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट किया

SHARAB: Why did road rollers run on expensive branded bottles? - Destroyed liquor worth Rs 1.6 crore in Surat