षष्ठी पूजा: खरना के साथ व्रतियों ने उपवास शुरू किया

सिलवासा. षष्ठी पूजा के लिए दमणगंगा के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का जमघट लगने लगा है। छठ व्रतियों ने पूजा की तैयारी को अंतिम रूप दिया है। व्रतियों ने बाजार से सूप, टोकरी, फल, गन्ना आदि जरूरी पूजा सामग्री खरीदी। खरना के साथ व्रतियों ने उपवास रखना आरम्भ कर दिया है। पुलिस ने दमणगंगा के विभिन्न घाट एवं खाडिय़ों के किनारे पूजा स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक शरद भास्कर दराड़े के निर्देश से थानाधिकारी केबी महाजन एवं उसकी टीम ने दमणगंगा घाट पर पूजा वाले स्थलों का दौरा किया। शांतिपूर्ण पूजा अर्चना के लिए पूजा स्थलों पर जवान तैनात कर दिए हंै। छठ महोत्सव पर होमगार्ड, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एवं निरीक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अथाल, डोकमर्डी, पिपरिया, बाविसा फलिया में पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई हैं। दादरा, नरोली, मसाट, रखोली, कराड़, मधुबन, बिन्द्राबीन में विभिन्न घाटों पर पुलिस पेट्रॉलिंग बढ़ा दी है। सूर्य पूजा के लिए समाजसेवी एवं विभिन्न संगठनों ने नदी-नालों के घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल, प्राथमिक उपचार एवं पूजन सामग्री के प्रबंध किए हंै। घाटों पर पूजा के साथ धार्मिक कार्यक्रम रखे हैं।

5 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना की व्यवस्था

बिहार जनसेवा संघ ने डोकमर्डी खाड़ी पर 5 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना की व्यवस्था की है। डोकमर्डी घाट पर पेयजल, रोशनी एवं प्राथमिक पेटी रखी है। नदी किनारे साफ सफाई करके स्ट्रीट लाइट लगाई हैं। षष्ठी पूजा के लिए व्रती दोपहर बाद घाटों पर जुटने लगेंगे। अथाल दमणगंगा किनारे ऑल इंडिया पीपल्स एसोसिएशन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं पूजा अर्चना के लिए टेंट लगाकर व्यवस्था की हैं। यहां छठी मईया की पूजा के लिए 10 हजार से अधिक श्रद्धालु जुटने का अनुुमान है। छठ पूजा के दौरान अथाल ब्रिज से करीब 500 मीटर दूरी तक श्रद्धालुओं का जमघट लग जाता है। रिवर फ्रंट बनने से श्रद्धालुओं को पूजन में आसानी हो गई है। अच्छी बारिश से नदी में ऊंचाई तक पानी भरा है, जिससे व्रतियों को पानी में गहराई तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाविसा फलिया व पिपरिया खाड़ी किनारे सूर्य पूजा के लिए आयोजकों ने रोशनी, पूजन सामग्री व सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पिपरिया में खाड़ी के दोनों ओर छठ मैया की पूजा होगी। मसाट में जहां खाड़ी नहीं है, वहां नहर किनारे श्रद्धालुओं ने वेदी तैयार की हैं। खरना के साथ कई व्रतियों ने आज से नदी नालों के घाट सूर्य उपासना आरम्भ कर दी है। खरना पर महिलाओं ने लोकगीत गाए।

पूजा सामग्री-सूर्य पूजन में बांस की बनी टोकरी, ठेकुआ, गन्ना, केलों का गुच्छा और नारियल का होना चाहिए। व्रती पूजन सामग्री बांस की टोकरी में भरकर घाट पर जाते हैं और एक एक प्रसाद का अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अघ्र्य देते हैं। पंडितों के अनुसार इस बार छठ पर्व के साथ अच्छे संयोग बन रहे हैं।

