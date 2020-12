Shocking : 'घरवाले पढ़ाना चाहते थे और मैं कमाना, इसलिए जिंदगी से थी आहत'

- पार्ले प्वांइट में बेसुध मिली छात्रा का चौंकाने वाला बयान...

- किसी ने कुछ नहीं किया, खुद कूदकर की थी आत्महत्या की कोशिश

- बलात्कार और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच में जुटी थी पुलिस



'Family members wanted to teach and I earn, that's why I was hurt by life'

- Nobody did anything, attempted suicide by jumping herselves at parlepoint umra

- Police was involved in investigation by registering a case of rape and attempt to murder