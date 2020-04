Lockdown 2: दो रोटी दिखाकर बोले, जाने दो या गोली मार दो!

लॉकडाउन बढऩे पर सूरत के वराछा में बरोड़ा प्रिस्टेज मार्केट में जुट गए हजारों श्रमिक....

फिर गांव जाने पर आमादा हुए श्रमिक, समझाने में जुटी पुलिस,

सुरक्षा बल तैनात

Thousands of workers gathered at Baroda Prestige Market in Varachha, Surat on increasing lockdown ....

Workers bent on going to the village again, police engaged in convincing,

Security forces deployed