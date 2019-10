Navsari Municipality News; प्रादेशिक आयुक्त के सामने शिकायतों की झड़ी

नगर पालिकाओं की प्रादेशिक आयुक्त पहुंची नवसारी और विजलपोर

विपक्ष ने नवसारी पालिका एवं शहर की समस्याएं बताकर समाधान की मांग की आवश्यक जांच के बाद कार्रवाई का मिला आश्वासन

Navsari and Vijalpore reached regional commissioners of municipalities

Opposition got assurance of action after necessary investigation by seeking solutions to Navsari municipality and city