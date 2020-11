cheating : अखबारों का फर्जी सर्कुलेशन दर्शा कर की 2.70 करोड़ की ठगी!

- आयकर विभाग की शिकायत पर भाजपा नेता व पूर्व आयकर अधिकारी शर्मा समेत दो के खिलाफ मामला दर्ज

Case filed against two including BJP leader and former Income Tax Officer PVS Sharma on Income Tax Department complaint