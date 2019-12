नाचते गाते श्याम के भक्त निशान चढ़ाने निकले

वापी. श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल वापी, दमण, सिलवासा के संयोजन में मंगलवार को वापी से सूरत स्थित श्री श्याम मंदिर के लिए डाक निशान यात्रा निकली। रामदेव मंदिर से यह यात्रा भगत हजारीमल इंदौरिया के सान्निध्य में शुरू हुई। इसमें करीब 25 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इस बारे में बताया गया कि वलसाड, चिखली, नवसारी, पलसाणा, सचिन से भी श्याम भक्त इसमें जुड़ेंगे। बुधवार शाम करीब छह बजे डाक निशान यात्रा सूरत खाटूश्याम मंदिर पहुंचेगी। जहां श्रद्धालु निशान चढ़ाएंगे। वापी से सूरत के लिए यह पहली डाक निशान यात्रा थी, जिसमें भक्त भक्ति भाव के साथ नाचते गाते बाबा को निशान चढ़ाने के लिए निकले थे।

