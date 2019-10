FIRE IN SURAT : सील हुआ सिल्कसिटी मार्केट

surat news :

- नहीं थी फायर एनओसी, ६०० से अधिक दुकानें है मार्केट में

- दीपावली के ठीक पहले कार्रवाई से व्यापारियों में प्रबंधन की लापरवाही के प्रति रोष

- There was no fire NOC, there are more than 400 shops in the market

- Fury of management's negligence in traders by taking action just before Deepawali

- nahin thee phaayar enosee, 600 se adhik dukaanen hai silk city maarket mein

- deepaavalee ke theek pahale kaarravaee se vyaapaariyon mein prabandhan kee laaparavaahee ke prati rosh