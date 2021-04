covid 19 : बद से बदतर हो रहे हालात, लगातार कार्यरत रहने से श्मशान घाटों पर दाह भट्टियां टूटी

- नहीं मिल रही शव वाहिनियां, अंत्येष्टी के लिए श्मशानों पर लगी कतारे

- सोसायटी में कोरोना की कार्रवाई पर मनपा की टीम धक्का मुक्की

- मनपाकर्मियों ने ली पुलिस की मदद, 50 से अधिक के खिलाफ शिकायत

Situation is getting worse in surat, broken furnaces on cremation due to continuous working