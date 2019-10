TAXSHILA AGNIKAND : मनपा के जूनीयर इंजीनीयर की दौड़ खत्म

SURAT NEWS :

- तक्षशिला अग्निकांड के एक और आरोपी इंजीनीयर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

- इमारत इम्पैक्ट फीस के नियमों के अनुरूप होने की गलत रिर्पोट दी थी

- Another accused engineer of Taxila fire incident arrested by Crime Branch

- Incorrect report was given for the building being in compliance with the impact fee rules.