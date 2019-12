Solar power: उद्योगों में बिजली संकट दूर सकती है सौर ऊर्जा

दादरा नगर हवेली ऊर्जा निगम ने उद्योगों में सौर ऊर्जा पैनल लगाना किया अनिवार्य

दावा, सौर ऊर्जा के उपकरण विद्युत उत्पादों से बेहतर और सस्ते



Dadra Nagar Haveli Energy Corporation makes it mandatory to install solar power panels in industries

Claims, solar energy equipment is better and cheaper than electrical products