KIDNAPING : तीन करोड़ की फिरौती के लिए स्कूल बैग के कारोबारी के पुत्र का अपहरण



- घोड़दौड़ रोड इलाके में सुबह जिम जाते समय कार में आए चार जनें ले गए

- पुलिस ने कार का पता लगा कर पीछा किया कोमिल को छुड़ाया

- In Ghardod road area, four people came in the car while going to the gym in the morning.

- Police find the car and chase Komil is rescued