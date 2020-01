New Year 2020; साल की आखिरी रात हवालात में बिताई

वलसाड. वापी और वलसाड में थर्टी फस्र्ट मनाने के लिए शराब पीने वालों को साल 2019 की आखिरी रात हवालात में बितानी पड़ी। शराब पीने के लिए दमण जाने वालों का सारा नशा पुलिस की गिरफ्तारी के बाद काफूर हो गया। वलसाड टाउन, वलसाड ग्रामीण, डुंगरी तथा पारडी थाने में शराब के नशे में दो सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वापी में 779 लोगों को पकड़ा गया है।

