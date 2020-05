covid19 : स्वास्थ्य कर्मी पर थूका, मारपीट कर दी जिंदा जलाने की धमकी !

- संजय नगर झोपड़पट्टी में कोविड 19 सर्वे के लिए गए थे स्वास्थ्य कर्मी

- चार महिलाओं समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

- Health workers went for covid 19 survey in Sanjay Nagar slum

- A case of attempt to murder registered against half a dozen people including four women