National School Chess Competition: शह और मात के खेल में मशगूल खिलाड़ी

सिलवासा. खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने डोकमर्डी किसान प्रशिक्षण केन्द्र पर पर अंडर-14 आयुवर्ग के 55वें राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट (National School Chess Competition)का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में 28 राज्यों के 270 खिलाडिय़ों ने हिस्सा ले रहे हैं। इसमें महिला खिलाडिय़ों की संख्या 138 है। बुधवार सवेरे 11 बजे टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रशासक के सलाहकार अनिल कुमार सिंह, शिक्षा सचिव डॉ. ए मुथम्मा, स्पोट्र्स निदेशक राकेश दास एवं गुजरात के फस्र्ट ग्रांड मास्टर तेजस बाकरे ने ध्वजारोहण करके किया।

शतरंज प्रतियोगिता में दादरा नगर हवेली दमण दीव टीम के अलावा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित देश के सभी राज्यों से टीमें आई हैं। रैफरी विक्रम मिश्रा ने बताया कि शतरंज में प्रत्येक टीम 6 राउंड से गुजरेगी। अधिक अंक प्राप्त करने वाले 3 महिला व 3 पुरुषों को पुरस्कृत किया जाएगा। तीन दिवसीय चेस टूर्नामेंट का समापन शुक्रवार को होगा। समापन समारोह में प्रशासक प्रफुल्लभाई पटेल मुख्य अतिथि होंगे।

प्रदेश में दूसरी बार अंडर-14 का राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। राकेश दास ने बताया कि पुरुष एवं महिला वर्ग की अलग-अलग प्रतियोगिता रखी हैं। तीन दिवसीय टूर्नामेंट के अंतिम दिन 8 नवम्बर को विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। देशभर में चेस टूर्नामेंट अखिल भारतीय शतरंज महासंघ आयोजित करता है। महासंघ ने दूसरी बार दानह में चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। अनिल कुमार सिंह ने कहा कि चेस दो खिलाडिय़ों के बीच खेला जाने वाला दिमाग के बौद्धिक एवं मनोरंजक खेल है, जिसमें मानसिक शक्ति का विकास होता है। इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए रैफरी मुंबई से बुलाए गए हैं।

शतरंज प्रतिस्पद्र्धा में राजा का वर्चस्व

सिलवासा. खेल व युवा विभाग के मामलों द्वारा आयोजित चेस टूर्नामेंट में खिलाड़ी एक दूसरे को मात देने में तुले हुए हैं। अलग-अलग पंक्तियों में खेल की स्थिति कई बार एक गतिरोध तक पहुंच जाती है, जहां उसी खिलाड़ी की बारी है। खेल में राजा उसका जांच नहीं कर रहा है। चेस की टेबल पर राजा की रक्षा के लिए खिलाड़ी उसे बोर्ड के कोने में ले जाते हैं, जहां वह आमतौर पर सुरक्षित रहता है। चेस प्रतियोगिता किसान प्रशिक्षण केन्द्र पर चल रही है। प्रतियोगिता का आनंद खिलाडिय़ों के साथ अभिभावक व दर्शक भी उठा रहे हैं।

