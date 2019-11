सूरतधाम में लगातार 36 घंटे होगा श्रीश्याम कीर्तन, देश भर से जुटेंगे हजारों श्याम प्रेमी

- 'श्याम शरण में आजा रेÓ का आयोजन आज से

- देश भर से जुटेंगे हजारों श्याम प्रेमी

- Srishyam Kirtan to be held for 36 consecutive hours in Suratdham

- Thousands of shyam lovers will gather from all over the country

- shyaam sharan mein aaja reo ka aayojan aaj se