Star Galaxy Society : व्यापारी बंधुओं व कोरोना पॉजिटिव परिवार के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

SURAT COVID 19: - वेसू स्थित स्टार गैलेक्सी सोसायटी के लोगों ने उमरा पुलिस थाने में दिया ज्ञापन

- काम वाली बाई के प्रवेश को लेकर हुए विवाद का मामला

Demand for action against merchant brothers and Corona positive family

- People of Vesu-based Star Galaxy Society gave memorandum to Umra Police Station

- The matter of dispute regarding the entry of Kam Wali Bai