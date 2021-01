देश के विभिन्न प्रदेशों से जुड़ा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी

भरुच/नर्मदा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यटकों को बड़ी सौगात देते हुए रविवार को ई-लोकार्पण कर केवडिया रेलवे स्टेशन को देश के विभिन्न अन्य प्रदेशों से जोड़ दिया। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के पर्यटकों के लिए रेलमार्ग से दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आना सहज हो गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस कर आठ ट्रेनों का शुभारंभ किया।

रविवार को नई दिल्ली से वीडियो कांफं्रेस के जरिए प्रधानमंत्री ने आठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात से जुड़े रेलवे के कई अन्य प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। विश्व की सबसे उंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आने के लिए बनाया गया केवडिया रेलवे स्टेशन अब देश के विभिन्न राज्यों के साथ रेलवे मार्ग से जुड़ गया है।

इस दौरान आदिवासी कलाकारों ने आदिवासी पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रुपाणी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट

You can now reach #StatueOfUnityByRail!



The programme to mark this special feat begins soon. Here are more glimpses from the Kevadia Railway Station. pic.twitter.com/0u7oyTFTF2