covid19 in surat : भिंडीबाजार में ऑटो रिक्शा पर पथराव, तोडफ़ोड़

covid19 in surat : भिंडीबाजार में ऑटो रिक्शा पर पथराव, तोडफ़ोड़

lockdown in surat

- पुलिस ने मामला दर्ज कर पांच जनों को किया गिरफ्तार

- भीड़ देख रिक्शा चालक ने दी थी सोशल डिस्टेंन्सिग की नसीहत

Stones on auto-rickshaw in Bhindibazar unngam surat, smashed

Police registered a case and arrested five people

- Seeing the crowd, the rickshaw driver gave the advice of social distancing