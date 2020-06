strange : राजा जनक का चमत्कारिक कड़ा, चोरी हुआ और वापस लौट आया !



DANG -लिंगा राजा ने नहीं की पुलिस में चोरी की शिकायत, चोरी के कारण लिंगा के आस पास के ग्रामिणों ने होली भी नहीं मनाई

STRANGE : King Janak's miraculous bracelet was stolen, and returned, Linga Raja did not complain of theft in police, due to the theft villagers around Linga also did not celebrate Holi.