cyber soldier : साइबर सिपाही बन कर देश की सुरक्षा को मजबूत करना चाहता हूं - मीत शाह

cyber soldier of surat

- 650 मामले सुलझाने वा ले सूरत के युवा साइबर एक्सपर्ट को प्रतिष्ठित फोब्र्स मैगजीन के डीजीटल अंक में मिला स्थान

- Solve 650 cyber crime cases, young cyber expert of Surat got place in digital issue of prestigious Forbes magazine