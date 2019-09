Surat News: कला उत्सव में छात्र-छात्राओं ने दिखाया हुनर

दमण. स्वामी विवेकानंद सभागृह में शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के अंतर्गत दमण में यूटी लेवल कला उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा सचिव डॉ.ऐ.मुथ्म्मा, शिक्षा निदेशक हर्षित जैन, सहायक शिक्षा सचिव एमडी.पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। शिक्षा सचिव डॉ.ए.मुथ्म्माने सभी बच्चों को शुभकामना देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा उजागर होती है।

ये रहे विजेता

यूटी लेवल कला उत्सव में म्यूजिक (सोलो), इंस्ट्रूमेंटल (सोलो),डांस (सोलो),पेंटिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। दमण एवं दीव से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विजेता 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपना हुनर दिखाया। म्यूजिक सोलो (बॉयज) में सरकारी माध्यमिक विद्यालय, घोघला, दीव के वाजा शैलेश एवं म्यूजिक सोलो (गल्र्स ) में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोटी दमण की हलपति जिगनाशा विजेता रही। इंस्ट्रूमेंटल सोलो (बॉयज) में निर्मला माता हाईस्कूल, दीव के रौनक सुरेश एवं इंस्ट्रूमेंटल सोलो (गल्र्स) में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घोघला,दीव की उपासना कामलिया, डांस सोलो (बॉयज) में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कचीगाम के दीपक हलपति एवं डांस सोलो (गर्ल) में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमपोर की अंजलि केशी, पेंटिंग (बॉयज) में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दाभेल के लकी सेन एवं पेंटिंग (गर्ल) में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमपोर की शिखा सिंह विजेता रही।

विद्यार्थियों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम

वापी. श्री स्वामीनारायण शिक्षण सेवा केन्द्र संचालित श्री घनश्याम बालमंदिर सलवाव, चणोद, गुंजन तथा श्री गोपीनाथ बालमंदिर उदवाड़ा के छोटे बच्चों को त्योहारों और उनसे जुड़ी जानकारी से अवगत कराने के लिए फेस्टीवल 2019 का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने विविध लोकनृत्य तथा धार्मिक रीति रिवाजों से भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम सलवाव कैम्पस स्थित वचनामृत हॉल में किया गया। मैनेजिंग ट्रस्टी कपिल स्वामी ने बच्चों की कला को देखकर उसकी सराहना की। इस प्रसंग पर बड़ी संख्या में अभिभावकों की भी उपस्थिति रही।

Congrats to Hilton Elementary School for being named a 2019 National Blue Ribbon School by U.S. Secretary of Education Betsy DeVos. One of 362 schools in the Nation and one of four in Washington State. #zillahstrong #NatlBlueRibbon #waOSPI pic.twitter.com/L1GLQpR1ek