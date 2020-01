FIRE IN SURAT : स्टाइलिश ढंग से बना ए ब्लॉक पूरी तरह तबाह, मलबे में बदल गईं 175 दुकानें

FIRE IN raghuvir celeium of saroli SURAT

Stylishly built A block completely destroyed, 175 shops in raghuvir celeium center saroli surat

- रघुवीर सीलियम मार्केट की भीषण आग 38 घंटे बाद पूरी तरह बुझी, गल गईं लोहे, टीन और फाइबर की पट्टियां

- The horrific fire of Raghuveer Ceilium Market extinguished completely after 38 hours, melted iron, tin and fiber strips