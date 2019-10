MURDER : मार्केट दिनभर बंद रहा, व्यापारियों में रोष

SURAT NEWS :

- पुलिस ने की व्यापारियों के साथ बैठक, २४ घंटे में कार्रवाई का दावा

- मोटी बेगमवाड़ी के शुभम मार्केट में व्यापारी तरुण सरदाणा की हत्या का मामला

- Salabatpura Police meeting with traders, claim action in 24 hours

- Murder case of businessman Tarun Sardana in Shubham Market of Moti Begumwadi