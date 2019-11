सहारा के सुब्रतो रॉय समेत एक दर्जन के खिलाफ सूरत में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

- कपड़ा व्यापारी के निवेश किए गए १२.७७ लाख रुपए नहीं लौटाने का आरोप

- Subrata Roy of Sahara with 11 other booked for cheating in surat

- Textile traders accused of not returning Rs 12.6 lakhs invested